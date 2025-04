Primar din Cluj, prins că s-a plimbat mai bine de un an cu motorină gratis. Fura combustibil chiar de la Primărie

13:20

Unul dintre dealerii lui Vlad Pascu, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost găsit mort în casă, ieri. Ar fi murit în urma unei supradoze. Era cunoscut printre apropiaţi sub porecla de "Castron", iar decesul a survenit la doar o zi după ce ajunsese la spital, tot din cauza consumului de droguri. S-ar fi drogat atunci, spun surse judiciare, împreună cu "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, care a fost şi condamnat în primă instanţă la închisoare, pentru trafic de droguri. Acesta se afla in prezent sub control judiciar. Este o anchetă în desfăşurare acum, iar poliţiştii au venit în această dimineaţă la locuinţa unde a fost găsit tânărul.