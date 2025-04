Reuters: UE va amâna pentru 2027 obiectivul de a renunța complet la gazele lichefiate din Rusia. Deși intenționează să cumpere mai mult GNL din SUA, blocul comunitar nu vrea să rămână fără alternative, la mâna lui Donald Trump.

17:00

Cercetarea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, iar una din concluzii este că, în absența încălzirii globale provocată de arderea combustibililor fosili, jumătate din valurile de căldură care au afectat oceanele lumii, în ultimii 25 de ani, nu s-ar fi produs. Demersul reprezintă prima evaluare cuprinzătoare a impactului crizei climatice […]