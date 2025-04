Ce ascunde Otilia Bilionera când urcă pe scenă. Artista se confruntă cu o problemă gravă! Remediul uluitor: filme de groază și criminali în serie!

Otilia Bilionera le-a bifat pe toate! E frumoasă, are o carieră de succes, trăiește o poveste de dragoste ca-n filme cu soțul ei și are de gând să devină și mămică în viitorul apropiat. Însă […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cancan.ro