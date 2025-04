Opinie Gheorghe Băcanu: Guvernanţii ar trebui să studieze ”Curbele lui Laffer” înainte de a mări taxele şi impozitele...

19:15

Una dintre întrebările pe care şi le pun cei care fac o afacere, patronii mai mari sau mai mici, antreprenorii mai mari sau mai mici, este: dacă am profit, de ce nu am cash? Ei se referă la faptul că, în contabilitate, în contul de profit şi pierderi, rezultatul este cu plus, au profit, dar când se uită în contul de cash, nu există niciun ban. Şi atunci îi acuză pe contabili că le ascund banii. De obicei, antreprenorii au prea puţine noţiuni de contabilitate atunci când încep businessul şi le es...