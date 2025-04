Cum a ajuns Lumina Sfântă în România?

13:30

De mai bine de un an, funcționează la Cluj-Napoca un grup de suport pentru bărbați: Povești de oameni mari (POM). Grupul a luat ființă la inițiativa lui Andi Daiszler și Raul Petri. În acest moment, cei care s-au înscris în grup au între 32 și 48 de ani, cu studii și background-uri diferite. Află mai […]