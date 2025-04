Româncele și-au aflat adversarele de la Madrid! Cîrstea, Begu și Cristian, pe tabloul principal

11:00

După ce s-au calificat în play-off în ultima zi a sezonului regulat, în urma unei victorii in prelungiri, Clippers au ajuns in overtime și la primul meci al seriei cu Nuggets, doar că de aceasta data au pierdut, irosind un avantaj care la un moment dat era de 15 punte în favoarea lor. Denver a […]