„Ofensă la adresa fotbalului!” Cristi Balaj a răbufnit după FCSB – CFR Cluj 3-2: „Așa să îi ajute Dumnezeu”

Barcelona a primit o nouă lovitură! Robert Lewandowski, s-a accidentat în victoria de sâmbătă seara cu 4-3 în La Liga împotriva lui Celta Vigo, cu o săptămână înainte de finala Cupei Spaniei împotriva lui Real Madrid, scrie AFP. Antrenorul catalanilor, Hansi Flick, nu a putut preciza gravitatea accidentării internaţionalului polonez, care s-a plâns de dureri