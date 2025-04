Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea Papei Francisc

14:20

Wonder Family Fest 2025, cel mai mare festival dedicat familiilor din România, aduce mai mult decât distracție – aduce speranță. Începând din Vinerea Mare și până în ultima zi a evenimentului, 100% din încasările obținute din vânzarea biletelor vor fi donate către orfelinatele și casele de tip familial din România, aflate sub coordonarea DGASPC. Un […] The post Wonder Family Fest 2025 – Toate încasările din bilete vor fi donate orfelinatelor din România appeared first on ViaClujTV.