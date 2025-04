Echipa lui Cristi Chivu nu mai joacă luni! Meciul Parma – Juventus a fost amânat după moartea Papei Francisc

13:30

Imagini virale postate de către cei de la Universitatea Craiova chiar în ziua de Paşte. Alexandru Mitriţă a semnat contractul chiar sub privirile lui Mirel Rădoi. A fost, de fapt, un videoclip amuzant oferit de către club către suporterii echipei lui Mihai Rotaru. Mai mult, Mitriţă a promis că nu va întrece măsura cu mâncarea […] The post Alex Mitriţă a semnat de faţă cu Mirel Rădoi! Imaginile care i-au surprins pe fanii Craiovei appeared first on Antena Sport.