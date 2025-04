Moment incredibil în Spania! Un jucător de la Villarreal a spart monitorul VAR după meciul cu Real Sociedad

22:10

FCSB a câștigat cu 3-2 derby-ul cu CFR Cluj, de pe Arena Națională, în etapa a cincea a play-off-ului Ligii 1. Campioana României a obținut o victorie extrem de importantă și a făcut un pas mare către un nou titlu. Cisotti, cu o dublă, și Vlad Chiricheș au fost marcatorii celor de la FCSB în