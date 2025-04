Moartea Papei Francisc. Trump ordonă coborârea steagurilor în bernă timp de 3 zile. Doliu național în mai multe țări

18:40

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunţă că am trecut cu bine de perioada cea mai dificilă pentru sistemul energetic naţional în această perioadă – prima şi a doua zi de Paşte. ”Pe scurt, totul a fost gestionat impecabil atât din punct de vedere al echilibrului – producţie vs. consum, cât şi al tensiunilor din reţele electrice”, […] Articolul Sebastian Burduja: Am trecut cu bine de perioada cea mai dificilă pentru sistemul energetic naţional apare prima dată în PS News.