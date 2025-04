Jurnal AntenaSport | E foame mare de trofee la FCSB

22:50

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a fost extrem de dezamăgit după înfrângerea cu FCSB, scor 2-3. Campioana en-titre a avut 3-0, iar clujenii au încercat o revenire spectaculoasă pe final de meci, dar s-au trezit prea târziu. Modul în care s-a desfășurat partida l-a șocat pe Dan Petrescu, cel care a recunoscut […] The post „M-a șocat!” Dan Petrescu, la pământ după FCSB – CFR Cluj 3-2: „Nu am înțeles nimic” appeared first on Antena Sport.