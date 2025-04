Donald Trump anunță că va merge la funeraliile Papei Francisc pe care îl descrie “un om bun, care a iubit lumea”

13:50

Consiliul Uniunii Europene a făcut luni un pas important în direcția consolidării competitivității europene, prin aprobarea de către reprezentanții statelor membre (Coreper) a poziției oficiale asupra uneia dintre propunerile legislative cheie din Pachetul Omnibus. Propunerea vizează simplificarea regulilor UE pentru a mobiliza aproximativ 50 miliarde de euro în investiții publice și private suplimentare în sprijinul […] The post Pachetul Omnibus: Statele membre vor negocia simplificarea regulilor UE pentru a mobiliza cca. 50 mld. de euro pentru investiții în direcția consolidării competitivității europene first appeared on caleaeuropeana.ro.