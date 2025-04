Harvard ripostează: Dă în judecată Casa Albă pentru atacul asupra autonomiei universitare

03:10

Dacă Donald Trump ar încerca intenționat să piardă războiul comercial cu China, e greu de spus ce ar face diferit. Tactica sa economică pare să întărească poziția geopolitică a Beijingului, să-l încurajeze militar și să erodeze atât economia, cât și influența globală a Statelor Unite, se arată într-o analiză The Atlantic . La începutul lunii, …