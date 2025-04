Garanti BBVA România raportează performanțe financiare solide în 2024, cu o creștere de 28,6% a veniturilor nete și active totale în creștere

13:00

Schwarz IT își continuă dezvoltarea și își propune să extindă echipa din România cu aproximativ 30% în 2025, deschizând oportunități pentru specialiști IT care doresc să contribuie la proiecte complexe de digitalizare. Printre pozițiile disponibile se numără Cloud Network Engineer, DevOps Engineer AI, ServiceNow Developer, Junior și Senior GO Software Engineer, Adobe Experience Manager Software Developer, PhP Developer și multe altele.