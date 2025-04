„M-am luptat cu monopostul”. Lewis Hamilton, mesaj ferm după Marele Premiu al Arabiei Saudite

17:20

Legendarul Fabio Capello a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu, antrenorul de la Parma. Fostul tehnician italian a analizat jocul echipei antrenate de român. Fabio Capello l-a antrenat pe Cristi Chivu la AS Roma, în sezonul 2003-2004. Fostul fundaș a adunat 29 de meciuri sub comanda italianului, în care a marcat […]