Vladimir Putin nu intenționează să participe la funeraliile Papei Francisc: „A avut o atitudine extrem de POZITIVĂ față de Rusia”

13:40

Best of Marius Tucă Show cu H.D. Hartmann – Analize explozive despre marile teme ale lumii! Urmărește o selecție incendiară a celor mai captivante discuții din emisiunea Marius Tucă Show, alături de analistul și profilerul H.D. Hartmann: bătălia Europa vs. America: Cum se repoziționează marile puteri în lupta pentru influență geopolitică și ce înseamnă asta […]