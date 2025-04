„M-am închis într-o cameră, nu au existat Sărbători”. Marius Şumudică, „dărâmat” după eşecul cu U Cluj: „Sunt un idiot”

21:20

Mihai Stoica s-a enervat cumplit după FCSB-CFR Cluj. Declaraţiile dure ale lui Cristi Balaj la adresa campioanei au primit imediat replica. Preşedintele echipei din Gruia spune că FCSB nu are faţă de campioană şi ca echipa sa a dominat copios disputa de pe Arena Naţională. Mihai Stoica nu a rămas dator. I-a transmis că spune […]