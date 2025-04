Damac – Al-Nassr LIVE SCORE (19:05). Stanciu și Niță, față în față cu echipa lui Cristiano Ronaldo

22:40

Atac incredibil la adresa lui Adrian Mutu. Actualul tehnician al Petrolului s-a dezlănţuit după victoria cu Gloria Buzău, scor 4-0, în etapa 5 din play-out. Lupii galbeni nu i-au dat nicio şansă anternei roşii din Liga 1. Gicu Grozav, minutele 18 și 49, Tidiane Keita, minutul 42 și Valentin Gheorghe, minutul 60, au marcat pentru gazde. La […] The post Atac neaşteptat la adresa lui Adrian Mutu! S-a dezlănţuit după ultima victorie: „Petrolul are lot de play-off” appeared first on Antena Sport.