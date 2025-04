„Românul ăla mare şi prost” Milionarul celebru care l-a jignit pe Ilie Năstase s-a reprofilat!

09:50

Rafael Nadal a declarat, luni, că „nu-i lipseşte tenisul”, cu ocazia decernării Trofeelor Laureus la Madrid, unde a fost recompensat pentru imensa sa carieră, care s-a încheiat în 2024. „Adevărul este că nu îmi lipseşte tenisul. Zero. Nu îmi lipseşte deloc. Dar nu pentru că am terminat obosit de tenis sau de lupta împotriva tenisului, […] The post „Nu-mi lipseşte deloc tenisul”. Rafael Nadal, reacţie fermă după ce a fost premiat la Gala Premiilor Laureus appeared first on Antena Sport.