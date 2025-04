Barcelona a învins-o la limită pe Mallorca şi e tot mai aproape de titlu! Dani Olmo a marcat

12:00

Simone Biles, septuplă campioană olimpică, aleasă sportiva anului 2024 la Premiile Laureus de la Madrid, a declarat că nu este sigură că va concura şi la JO 2028, de la Los Angeles, scrie AFP. „În acest moment, încă mă recuperez fizic şi mental după Jocurile Olimpice de la Paris. Am sacrificat atât de multe încât […]