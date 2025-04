BNR pare că pregăteşte piaţa pentru creşterea cursului valutar peste 5 lei/euro (care este mai degrabă un prag mediatic decât unul semnificativ), având în vedere riscurile care sunt în creştere

00:15

Un program de Executive MBA nu înseamnă doar o diplomă în plus în CV, ci reprezintă o experienţă de învăţare complexă, o investiţie în carieră şi o oportunitate de a construi conexiuni valoroase care îi pot ajuta pe absolvenţi să avanseze în carieră, este de părere Phillip Nell, directorul academic al programului WU Executive MBA Bucharest, parte din WU Vienna University of Economics and Business.