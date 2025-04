Drama e că noi nu reușim să spunem dacă instituția care a intervenit în acest joc este CNSAS sau SRI Interviu video

12:40

Teatrul Ion Creangă anunță un nou titlu în repertoriul reprezentațiilor adresate copiilor peste 6 ani (TICJUNIOR). „Harap Alb” se joacă în avanpremieră și premieră duminică, 4 mai, de la orele 11:00, respectiv 18:00, la Sala Mare din Str. Piața Amzei nr. 13. Spectacolul are, pe de o parte, un scop aniversar – marchează 60 de … The post Teatrul Ion Creangă își serbează Ziua, pe 4 mai, cu o nouă premieră: „Harap Alb” appeared first on spotmedia.ro.