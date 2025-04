Țara care poate salva România, dacă SUA ne-ar întoarce spatele. Adevărul spus de un diplomat român format la Harvard

18:00

Figură centrală a Bisericii Catolice, Papa a fascinat întotdeauna regizorii de film şi de televiziune. "Conclave", "The New Pope", "The Young Pope", "The Two Popes", "Amen" "Habemus Papam" sunt drame care surprind secretele, crizele, manipulările din culisele Vaticanului.