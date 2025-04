Cosmin Contra a dat verdictul după ce a auzit că Andrei Raţiu e dorit de Barcelona

15:40

Real Madrid ar fi oferit cu 100 de milioane de euro mai mult decât FC Barcelona, pentru a-l recruta pe Neymar de la Santos în 2013. Dar brazilianul s-a alăturat în cele din urmă clubului catalan sub influenţa agentului său, André Curry. Neymar (33 de ani) a fost subiectul unei lupte majore între Barcelona şi […] The post Suma astronomică pe care ar fi oferit-o Real Madrid pentru transferul lui Neymar appeared first on Antena Sport.