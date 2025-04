Ce suspendare a primit Mihai Popescu, după eliminarea din meciul cu CFR Cluj. FCSB, amendată

18:50

David James (54 de ani), fost portar al naţionalei Angliei, şi-a declarat falimentul în anul 2014, după ce avusese o avere de peste 20 de milioane de lire sterline. După divorţul de soţia sa, Tanya, care s-a pronunţat în 2005, datoriile s-au acumulat pentru David James, care nu a mai putut să facă faţă cheltuielilor. […] The post „E greu când nu mai ai nimic” Mărturia milionarului celebru care a rămas fără întreaga avere! appeared first on Antena Sport.