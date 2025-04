Jurnal Antena Sport | Carol Popa e primul junior din Europa la triatlon: „Visul meu e să câştig Olimpiada”

08:40

Vinicius, starul lui Real Madrid, mai are contract cu formaţia de pe Santiago Bernabeu până în iunie 2027. Brazilianul a stârnit un interes uriaş în Arabia Saudită, acolo unde a fost ademenit cu salarii astronomice, iar acesta pare că a luat deja o decizie. Vinicius vrea să continue la Real Madrid şi este foarte aproape […]