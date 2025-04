Ce a spus Marius Măldărăşanu despre Marius Şumudică, după ce l-a eliminat dramatic din Cupa României!

11:10

Cosmin Olăroiu a bătut palma cu federaţia din Emiratele Arabe Unite şi va deveni selecţionerul echipei naţionale în această vară, după ce va încheia sezonul la Al Sharjah, echipă cu care s-a calificat în finala Ligii Campionilor Asiei 2. La echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu are un obiectiv categoric. Antrenorul român trebuie […]