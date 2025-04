Arsenal – Crystal Palace 2-2. Liverpool mai are nevoie de un singur punct pentru a fi campioană!

12:10

Carolina Hurricanes şi Toronto Maple Leafs conduc cu 2-0 în seriile din primul tur al play-off-ului ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după succesele obţinute marţi. Carolina Hurricanes s-a impus cu 3-1 în faţa formaţiei New Jersey Devils, în Raleigh, prin golurile marcate de Jordan Martinook, Shayne Gostisbehere şi Seth Jarvis, relatează Reuters.