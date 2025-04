Răspunsul lui Marius Şumudică atunci când a fost întrebat de demisie: „Voi avea o discuţie cu patronii”

14:30

CIES (Centrul Interanţional pentru Studii Sportive) a publicat o analiză a mandatelor de antrenori din 65 de ţări din întreaga lume. În România, media unui mandat de antrenor este de 340 de zile. România se află pe locul 31 în acest top, din 65 de ţări. Bundesliga este campionatul cu cei mai longevivi antrenori, urmat […] The post Specialiştii au făcut anunţul! Durata medie a unui mandat de antrenor în Liga 1 + locul ocupat de România appeared first on Antena Sport.