Mecanismul contestațiilor împotriva deciziei CCR, coordonat de o fostă judecătoare, acum influencer tiktok. Au urmat-o ofițeri MApN și familii întregi

În spatele retrocedării celor 12 hectare din Parcul IOR apare familia Băjenaru, din care a făcut parte și Maria Cocoru. Aceasta are legături politice, afaceri imobiliare și contracte cu statul. În ultimii ani, zona retrocedată a fost transformată într-un câmp devastat care urmează să fie închiriat. Activiștii se luptă să recâștige terenul în instanță, în timp ce procurorii investighează retrocedarea: „mai mult decât ar fi trebuit", susțin surse din anchetă.