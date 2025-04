Se pregateste un nou conflict? Pakistanul este „pregatit sa actioneze” contra Indiei daca tensiunile escaladeaza

Pakistanul a inasprit masurile de securitate ca raspuns la o potentiala reactie militara din partea Indiei in urma unui recent atac terorist in Kashmir, relateaza The New York Times. Un inalt oficial pakistanez din domeniul securitatii, vorbind sub rezerva anonimatului, a declarat ca Pakistanul va „aborda cu atentie orice escaladare”, dar va lua masuri pentru...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24