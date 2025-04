VIDEO: Liderii lumii, prezenți la Vatican. Trump și Zelenski, discuții înainte de funeraliile Papei Francisc

10:40

George Simion, liderul partidului AUR și candidat la prezidențiale cotat în sondaje cu prima șansă la alegerile din 4 mai, a acordat recent un interviu publicației VOZ.US. În acest interviu, Simion a declarat că România este „un poligon de testare" pentru un posibil viraj autoritar al Uniunii Europene, potrivit stiripesurse.ro. Acesta a acuzat autoritățile de […]