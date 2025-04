Peste 250 de locuri pentru pregătirea personalului MAI, scoase la concurs

13:00

Meteorologii au actualizat prognoza şi anunţă cod galben şi cod portocaliu de furtuni în următoarele ore, dar şi o răcice accentuată a vremii în următoarele zile. În unele zone, minimele scad din nou sub zero grade. Vremea se răceşte semnificativ, de Potrivit ANM, sâmbătă, până la ora 23.00, în cea mai mare parte a Moldovei, […]