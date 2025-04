Restaurația USL. Între memorii afective și memorii afectate

16:50

Omul bun e iubit de toți. Nu are religie sau funcție. Iar dacă le are, nu simți. Dacă n-ar fi roba albă, n-ai știi că e Papa de la Roma. Că cel care-și rupe pâinea, să-ți dea o parte, e unul dintre marii lumii. Omul bun nu are translator. Vorbește limba iubirii. Aceeași pentru toți.