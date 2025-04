„Toată lumea greșește” Daniel Bîrligea, mesaj despre arbitraj după Rapid – FCSB 1-2! Ce a spus despre golul marcat

15:00

Mirel Rădoi ar putea să o părăsească pe Universitatea Craiova la finalul acestui sezon. Acesta ar fi primit o ofertă extrem de tentantă din Emiratele Arabe Unite, de la Al-Sharjah, actuala formaţie a lui Cosmin Olăroiu. Oli va prelua naţională, iar Al-Sharjah este în căutare de antrenor. Mirel Rădoi nu ar fi la prima experienţă ca […] The post Ofertă uriaşă pentru Mirel Rădoi! Echipa care îl vrea pe antrenorul Craiovei din sezonul viitor appeared first on Antena Sport.