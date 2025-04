"Îi mulţumesc lui Dumnezeu că mi-a venit copilul înapoi sănătos". Mama care şi-a vândut copilul ca la piaţă se declară nevinovată, deşi primise prima tranşă de bani

22:10

Un tablou timpuriu semnat de artistul britanic L.S. Lowry, cumpărat în urmă cu aproape 100 de ani pentru doar 12 euro, ar putea aduce în prezent familiei deținătoare până la 1,1 milioane de euro. Lucrarea, intitulată "Going to the Mill", va fi scoasă la licitație la Londra, după un secol în care a rămas în posesia aceleiași familii.