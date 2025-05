Cinism maxim: Donald Trump admite ca are capacitatea de a-l readuce in SUA pe cetateanul deportat pe nedrept in El Salvador, dar sustine ca nu va face acest lucru

07:20

Un incendiu masiv de vegetatie a izbucnit miercuri in Israel, in padurile dintre Eshtaol si Latrun, la vest de Ierusalim, fortand evacuarea si inchiderea drumurilor, in timp ce mii de oameni s-au adunat in statul evreu pentru comemorarea Memorial Day, scrie The Jerusalem Post. Alimentat de temperaturi ridicate, umiditate scazuta si vanturi puternice, incendiul, despre...