Cum arată ultimul sondaj AtlasIntel de dinainte de primul tur al alegerilor prezidențiale

10:10

Presa internaţională a început să scrie despre alegerile prezidenţiale de duminică din România, explicând contextul special în care ele au fost convocate. Financial Times (FT) subliniază că scrutinul repetat are loc după luni de bulversări legate de presupusul amestec al Rusiei în alegerile care au fost anulate la sfârşitul anului trecut. „Votul de duminică va […] Articolul Financial Times: Votul de duminică va marca începutul unuia dintre cele mai controversate evenimente politice apare prima dată în PS News.