Analiză: Diaspora și emigranții digitali s-au radicalizat la vot

Seful INSCOP, Remus Stefureac, anunta ca prezenta la vot in diaspora este mai mare pana acum decat in perioada similara a anului trecut si se asteapta sa apara „surprize". „Se voteaza masiv in diaspora comparativ cu 2024. Cred ca vom avea in continuare un vot surpriza in diaspora, asa cum am vazut in 2024", a […]