Secretarul de stat al SUA acuză guvernul german de „tiranie deghizată” după desemnarea AfD drept organizație extremistă. Care a fost replica Berlinului

Uniunea Europeană trebuie să stimuleze producția din domeniul apărării deoarece Washingtonul își reorientează atenția către alte zări, a semnalat președintele Consiliului European, Antonio Costa, într-o declarație pentru Politico. "Cu siguranță trebuie să producem mai multe (arme) europene pentru a fi mai autonomi", a spus Costa. "Statele Unite au luat decizia și ar trebui să respectăm […]