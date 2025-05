De cel puţin şapte zile, locuitorii din Breaza nu au apă potabilă, consumul acesteia fiind interzis pentru băut, gătit sau igienă personală; autorităţile îşi arată neputinţa faţă de situaţie; Localnicii: “La Breaza plătim cu 30-40% mai mult pentru o apă infestată”

14:40

Alianţa pentru Unirea Românilor a anunţat joi că a sesizat Autoritatea Electorală Permanentă şi Avocatul Poporului, solicitând intervenţia […] The post AUR a sesizat AEP şi Avocatul Poporului: Milioane de persoane decedate figurează cu drept de vot appeared first on Financial Intelligence.