Ianis Hagi, pe picior de plecare! Destinaţia surpriză anunţată de scoţieni pentru tricolor

13:30

Meciul Rangers – Celtic, derby-ul Scoţiei, cunoscut ca „Old Firm”, e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 14:00. Ianis Hagi e pe banca de rezerve. La începutul anului, Ianis Hagi a deschis scorul în derby-ul cu Celtic. Jucătorul naţionalei a marcat cu un şut superb, în minutul 7, sub privirile tatălui său, […] The post Rangers – Celtic, 14:00, LIVE SCORE. Un nou derby „Old Firm”. Ianis Hagi e pe banca de rezerve appeared first on Antena Sport.