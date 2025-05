Răzvan Lucescu, atacat după înfrângerea cu Olympiacos! Ce i s-a reproşat după ratarea Champions League

14:40

Paul Gascoigne (57 de ani) a rămas fără averea de peste 20 de milioane de euro şi a ajuns să locuiască în casa agentului său, Katie Davis, de lângă Bournemouth. Gascoigne locuieşte într-o cameră, din bunăvoinţa lui Katie Davis, cu care are o relaţie foarte bună. Paul Gascoigne locuieşte în casa agentului său, după ce […] The post Unde a ajuns să locuiască celebrul milionar care şi-a tocat întreaga avere şi nu regretă deloc! appeared first on Antena Sport.