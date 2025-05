Anamaria Gavrilă, mesaj către jurnaliștii din Parlament: „Voi sunteți pe cale de dispariție”

12:40

Alegerile prezidențiale din România au reprezentat un subiect de interes și pentru presa internațională. Publicații de renume precum CNN, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel, The Guardian, Politico, și altele au relatat despre calificarea lui George Simion în turul 2. Politico a scris că liderul AUR este un susținător vehement al președintelui american … Articolul Ce a scris presa internațională despre șocul primului tur al prezidențialelor din România? apare prima dată în Main News.