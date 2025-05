Kellogg susţine armistiţiul înaintea negocierilor de pace

10:30

Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer şi Donald Tusk vor merge sâmbătă la Kiev pentru a-şi demonstra sprijinul and #39;de neclintit and #39; pentru Ucraina şi, urmând exemplul Statelor Unite, pentru a cere Rusiei un and #39;armistiţiu complet şi necondiţionat de 30 de zile and #39;, potrivit unei declaraţii comune, citate de AFP.