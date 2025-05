Kibutul Nir Oz spune ca eliberarea de astazi a ostaticilor dovedeste ca vietile israelienilor „valoreaza mai putin” decat cele ale cetatenilor americani

Kibutul Nir Oz se declara „profund miscat” de eliberarea lui Edan Alexander, numind intoarcerea sa „o lumina stralucitoare in intunericul in care ne aflam”, dar spune ca simte ca vietile ostaticilor fara cetatenie americana „valoreaza mai putin”, potrivit The Times of Israel. „Este greu de ignorat mesajul dificil pe care cetatenii statului Israel il primesc...

