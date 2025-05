Horoscop 13 mai 2025 – Vei petrece ziua relaxându-te

17:50

Allianz Arena a fost sâmbătă scena unei sărbători grandioase: Bayern Munchen a celebrat al 34-lea titlu din istorie, iar Thomas Muller, legenda clubului, a trăit un moment special la ultimul său meci acasă în tricoul bavarezilor. În fața a 75.000 de fani, Muller a fost sufletul petrecerii: a ținut un discurs emoționant, a cântat alături […] The post Thomas Muller, omagiat la Munchen într-o seară memorabilă – Soția sa, marea absentă first appeared on Ziarul National.