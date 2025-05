Trump spune că ar putea merge în Turcia pentru a se alătura negocierilor dintre Rusia şi Ucraina

20:40

Preşedintele interimar al Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat, astăzi, la Budapesta, la o discuţie cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, că and #39;angajamentul and #39; României pentru stabilitate, reforme şi parcurs european rămâne and #39;la fel de ferm şi de actualitate and #39;.