CNA condamna „intimidarea reprezentantilor presei” si „publicarea inregistrarii manipulate a unei conversatii nedestinate difuzarii publice” de catre George Simion

Consiliul National al Audiovizualului a reactionat dupa ce George Simion a folosit un limbaj agresiv si dispretuitor la adresa unor jurnalisti Digi24 in timpul discutiilor cu privire la prezenta sa in cadrul dezbaterii electorale care urma sa fie organizata de postul nostru de televiziune. In plus, candidatul AUR la presedintie a filmat pe ascuns jurnalistii...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24